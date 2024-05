SIAMO ALBA CHIEDE GLI ATTI DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023

In data 11 dicembre 2023, tramite pec indirizzata al Comune di Alba Adriatica, protocollata in data 12 dicembre al nr. 37731, il sottoscritto faceva richiesta di atti e documenti all’Ufficio Servizi al Cittadino, Pubblica Istruzione, Promozione Sociale, Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, Associazionismo, riguardo nr. 10 manifestazioni svoltesi durante l’anno 2023, patrocinate e finanziate dall’Ente. In data 11 dicembre 2023, tramite pec indirizzata al Comune di Alba Adriatica, protocollata in data 12 dicembre al nr. 37731, il sottoscritto faceva richiesta di atti e documenti all’Ufficio Servizi al Cittadino, Pubblica Istruzione, Promozione Sociale, Cultura, Sport e Turismo, Servizi Bibliotecari, Associazionismo, riguardo nr. 10 manifestazioni svoltesi durante l’anno 2023, patrocinate e finanziate dall’Ente.

In data 11 gennaio, non essendo pervenuta risposta alcuna, il sottoscritto telefonava alla Responsabile del Servizio Dott.ssa Elena Lattanzi, la quale rispondeva di aver trasmesso il tutto a mezzo pec già dal 9 gennaio 2024. La stessa rimaneva meravigliata sul fatto che nulla avessi ricevuto e chiedeva mi accertassi sulla funzionalità della pec. Assicuratomi che la posta elettronica all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. fosse funzionante, sollecitavo per verificare se la disfunzione fosse da ricercare nell’indirizzo dell’Ente. Chiamavo a dire il vero anche l’Ufficio Protocollo, il quale confermava che più volte la pec trasmessa dall’Ufficio in oggetto non partiva probabilmente perché il file allegato era di dimensioni troppo grandi.

Intorno al 20 gennaio 2024, il sottoscritto informa la Segretaria Comunale, la quale mi rassicura sul fatto che si sarebbe interessata perché la cosa potesse trovare una soluzione. Ad onor del vero e per andare incontro alla Responsabile del Servizio, mi sono reso disponibile a fornire una chiavetta Usb ed a sottoscrivere una ricevuta per gli atti rilasciati.

Continuando a non ricevere copia di quanto richiesto e tantomeno nessuna risposta, in data 30 gennaio 2024, inoltravo sempre a mezzo pec sollecito al rilascio degli atti.

Paradossalmente la Responsabile del Servizio, anziché verificare il perché a distanza di quasi due mesi, quindi ben oltre i trenta giorni previsti per il rilascio degli atti e senza che nessuno si accorgesse nell’immediatezza per quale motivo la pec dell’Ente non fosse in grado di trasmettere i file ed aver rifiutato l’invio, mi risponde lo stesso giorno a mezzo posta certificata, allegata in copia, all’indirizzo del Gruppo Siamo Alba, invitando a riformulare nuove richieste indicandone le priorità.

Il sottoscritto, incredulo e sconcertato da simile atteggiamento tenuto dal Responsabile del Servizio, perché anziché preoccuparsi delle ragioni per le quali l’Ufficio non fosse in grado di consegnare gli atti richiesti, nulla di più probabile perché il sistema del Comune non avesse la capacità e lo spazio necessario per inviare la documentazione, invita ad inoltrare di nuovo singole richieste, in ordine alle priorità e che la procedura adottata dall’Ufficio fosse perfettamente corretta.

Per mera correttezza professionale, nella stessa giornata, avviso la Segretaria Comunale che mi sarei rivolto agli organi preposti per ottenere quanto richiesto, tanto che, nella serata del 30 gennaio 2024, inoltro la pec alla Prefettura di Teramo e per conoscenza al Segretario Generale ed al Sindaco.

Il 1 febbraio 2024, alle ore 9:15, all’indirizzo pec di Siamo Alba, arriva la pec nr. 1 dal Comune di Alba Adriatica. Ho pensato che tutto si fosse risolto. Invece no, era solo la prima di una lunga serie di pec, esattamente 160, l’ultima arrivata alle ore 16:05, alcune contenenti un solo foglio e addirittura pec con allegati che nulla avessero a che vedere con quanto richiesto (pec nr. 38, delibera di giunta 88 del 12 maggio 2023 contenente l’indirizzo politico di acquisto di un immobile sito ad Alba Adriatica in via Cavour nr. 14, immagino il Torrione).

Si chiede al Sindaco, all’Assessore al Personale, all’Assessore al Turismo ed alle Attività Produttive, alla Segretaria Generale, ma anche a tutti i colleghi consiglieri di maggioranza, quante persone hanno lavorato e quanti Uffici sono stati investiti in una giornata per preparare, trasmettere e protocollare nr. 160 pec, alcune delle quali contenenti un solo foglio, che nell’era moderna ed in un qualsiasi Ufficio che si rispetti, sarebbero state trasmesse con un clic.

Ma non è bastato perché il 29 febbraio 2024, il Sindaco, trasmette in Prefettura la missiva di risposta del Responsabile dell’Ufficio su richiesta di chiarimenti della stessa Prefettura, la quale recita:

“per ulteriore completezza si rappresenta, altresì, che sia le delibere di Giunta Comunale che le determinazioni del Responsabile del Servizio, sono sempre consultabili direttamente e liberamente dal cittadino attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;