SIAMO ALBA/ 𝑰𝑺𝑻𝑰𝑻𝑼𝒁𝑰𝑶𝑵𝑬 𝑺𝑶𝑺𝑻𝑨 𝑨 𝑷𝑨𝑮𝑨𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶 𝑷𝑰𝑨𝒁𝒁𝑨 𝑨𝑳𝑫𝑶 𝑴𝑶𝑹𝑶

Si chiede allโ€™Assessore alla Viabilitร Giuliano Vallese se sono legittime le preoccupazioni di cittadini, operatori commerciali, balneatori ed albergatori del primo tratto del Lungomare nord, sul fatto che รจ intenzione dellโ€™amministrazione comunale istituire la sosta a pagamento in Piazza Aldo Moro, parcheggio costituito da numero 196 stalli sosta, di cui 6 riservati ai diversamente abili.

Se ciรฒ dovesse rispondere al vero, tale scelta costituirebbe ulteriore penalizzazione per i cittadini ed esercenti della zona che, giร costretti a convivere con la riduzione di utenza a causa del fenomeno dellโ€™erosione, si vedrebbero aggravare ancor piรน il disagio a causa anche dellโ€™aumento di costi per supportare il pagamento della sosta.

Il Gruppo Consiliare Siamo Alba non condivide, anzi, ritiene del tutto incomprensibile tale decisione soprattutto alla luce della volontร politica di ridurre i posti auto sul lungomare Marconi a seguito dei lavori di rifacimento dello stesso.

Si chiede quindi, qualora lโ€™indirizzo politico fosse il pagamento della sosta nellโ€™area destinata a parcheggio in via Aldo Moro, di ripensare tale scelta lasciando la sosta gratuita ed evitare una maggiore spesa ai cittadini ed un ulteriore peso per tutti gli operatori commerciali della zona.