LEGGE SUL FINE VITA, I PROMOTORI DEL PDL SCRIVONO A SOSPIRI: IL TEMPO SCADRA' IL 19 GIUGNO

I promotori della PdL sul fine vita in Abruzzo hanno inoltrato una lettera al Presidente del Consiglio Regionale Sospiri una lettera per spingere il consiglio a calendarizzare la discussione della legge. Da regolamento, infatti, i sei mesi per la discussione in commissione sanità scadono il 19 giugno. "Comprendiamo le ragioni della mancata discussione. Con le elezioni regionali di mezzo e la legge di bilancio, il Consiglio regionale ha avuto scadenze importanti e blocchi all'attività non rinviabili al fine della discussione", affermano i promotori. "Adesso che il Consiglio si è insediato e le commissioni sono costituite, auspichiamo che il Presidente Sospiri e la commissione competente calendarizzino il prima possibile la discussione. Lo richiedono più di 8000 persone".