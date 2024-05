NUOVA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL COMUNE DI TORTORETO “UN’EMOZIONE DA CONDIVIDERE”

É partita la terza edizione della campagna promozionale “Tortoreto - Un’Emozione da Condividere”, nel solco degli ottimi risultati conseguiti in passato, proseguirà per l’intero 2024.

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, su iniziativa dell’Assessorato al Turismo, ha infatti deciso di portare avanti attività di social media marketing con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la notorietà di Tortoreto come destinazione turistica, sia presso la clientela consolidata che su quella potenziale.

In un’ottica di continuità, si è ritenuto di proseguire nella strategia comunicativa delle precedenti campagne, il cui messaggio era fondato sull’alto numero di commenti e riscontri positivi che la località ottiene ogni anno. A tal proposito, verranno realizzate attività di digital e social media marketing, mirate a stimolare la curiosità degli utenti verso Tortoreto nonché a mantenere alto l’interesse dei visitatori potenziali nel corso dei mesi.

Ulteriore obiettivo sarà quello di conoscere sempre meglio i desideri, le aspettative e le preferenze dei turisti che già visitano Tortoreto, così come di quelli che stanno prendendo in considerazione Tortoreto come destinazione per le proprie vacanze. La campagna, concertata all’interno del Comitato Turistico Permanente e interamente finanziata coi proventi dell’imposta di soggiorno, prevede una collaborazione con la Associazione Albergatori ed Operatori Turistico, che ha contribuito alla definizione degli obiettivi oltre che fornendo il materiale fotografico.

Promuovere Tortoreto come destinazione turistica permetterà agli operatori del settore di sfruttare al meglio questa fase continuando a produrre economia ed occupazione andando a cogliere le opportunità commerciali dei flussi di traffico da lì provenienti. Mentre “ViviTortoreto” promuoverà il nostro territorio, il sito dell’associazione sarà complementare e servirà per curare la parte commerciale in perfetta sinergia tra l’attività pubbliche e privata - così il Presidente dell’Associazione Albergatori Antonio Ruggeri, commenta la nuova campagna di comunicazione e marketing, fortemente voluta dagli Operatori Turistici e dall’Assessorato al Turismo del Comune di Tortoreto.

Prosegue l’attività della nostra Amministrazione in campo promozionale, al fine di mantenere sempre alta l’attenzione su Tortoreto - ha dichiarato l’Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio Giorgio Ripani - Per ottimizzare la resa promozionale di questi investimenti, la campagna arriverà a fine 2024 ma dovrà proseguire in futuro, ottenendo sempre migliori risultati di indicizzazione web per la nostra Tortoreto.