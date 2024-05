IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA MARIANI CONVOCHERA' I VERTICI DI E-DISTRIBUZIONE

Il Presidente della Commissione Vigilanza in Regione Abruzzo, il Consigliere Regionale Sandro Mariani, convocherà nel corso dei prossimi appuntamenti della Commissione i rappresentanti di E-Distribuzione dopo i recenti disservizi che si sono verificati nel teramano, in località Villa Tofo dove due differenti sbalzi di corrente hanno causato danni agli elettrodomestici per oltre 20 famiglie, e nella centralissimaviale Bovio dove la rottura di un cavo ha costretto la società al momentaneo utilizzo di un generatore esterno.

Il Presidente Mariani chiederà ai rappresentanti di E-Distribuzione quali sono stati gli investimenti realizzati dal 2017, anno in cui la Regione Abruzzo dopo la nevicata recordscoprì di essere servita da una serie di impianti vetusti, ad oggi per il futuro del territorio teramano e quali sono i piani messi in campo dalla società al fine di migliorare i rapporti ela comunicazione verso gli utenti che hanno subito degli evidenti danni per cause da addebitare alla società stessa.