LA PROSSIMA SETTIMANA INIZIANO LE CONSULTAZIONI DEI PARTITI NELL'AMMINISTRAZIONE D'ALBERTO: INTOCCABILI SOLO SBRACCIA E CIAPANNA, FUORI VALDO E DELEGA AI LAVORI PUBBLICI A DI MARCANTONIO..PER IL RESTO…

C'è attesa per l'inizio delle consultazioni, in vista del rimpasto in casa D'Alberto. Consultazioni con i capigruppo, che dovrebbero (il condizionale è sempre d'obbligo) iniziare già dalla prossima settimana. L'obiettivo è dare una nuova giunta, entro il prossimo mese di giugno alla città di Teramo. Da capire se si andrà verso una sostituzione di Cavallari o - come pare - verso l'azzeramento delle deleghe, nel qual caso gli unici intoccabili si dice che sarebbero Sbraccia e Ciapanna, per una questione di equilibrio tra i partiti e poi c'è Marco Di Marcoantonio, che tutti danno come sicuro assessor ai lavori pubblici, così come chiesto dal gruppo politico di Sandro Mariani. Andrebbe a casa Valdo Di Bonaventura, anche perché il gruppo di Lancione (che nega) chiede a gran voce il ritorno di Sara Falini, mentre in casa Pd i mugugni si fanno sempre più forti.