PINETO/ NUOVI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, IEZZI ELENCA LE OPERE

Continuano le opere di messa in sicurezza delle strade provinciali con nuovi asfalti, protezione percorsi pedonali e soprattutto rotatorie per rallentare il traffico e mettere in sicurezza i pedoni. Nel 2024 sono infatti previsti diversi interventi a cura della Provincia di Teramo sulle strade di propria competenza che insistono sul territorio del Comune di Pineto. L’annuncio arriva direttamente da Ernesto Iezzi, consigliere uscente della giunta Verrocchio e delegato alla provincia. “Dopo i recenti lavori di ripavimentazione sulla SP 28 Pineto- Atri, dall’uscita autostrada A/14 all’incrocio di Contrada Cannuccia,” scrive Iezzi “e l’ultimazione delle barriere in prossimità dell’innesto sulla SS16, la programmazione finanziaria 2024 prevede due interventi di messa in sicurezza e di pavimentazione sulla SP 28/A Pineto- Mutignano, entrambi di euro 100.000 e risorse aggiuntive di euro 100.000 per l’installazione di nuovi guardrailnei punti di maggiore criticità. Per questa strada, inoltre, l’Amministrazione Comunale ha avviato uno studio preliminare da sottoporre alla Provincia per caratterizzare alcuni punti di osservazione paesaggistica al fine di renderla Strada Panoramica Pineto- Mutignano”. Sono statigià affidati i lavori per l’importante intervento finanziato con fondi ministeriali (“Progetto Bandiera”) di euro 1.000.000 assegnati alla Provincia nel 2022, che interessano la SP27 nel tratto S. Margherita-Torre San Rocco-Scerne di Pineto. “Sotto l’aspetto della sicurezza” rimarca Iezzi “l’opera più attesa è la realizzazione della rotatoria che andrà ad insistere sulla SP 28 Pineto-Atri, all’incrocio per Via della Resistenza e Comparto 34 (nei pressi dello stadio Pavone-Mariani) per l’importo dell’intervento di euro 350.000 e la progettazione esecutiva e definitiva definita proprio in questi giorni.Si ringraziano i tecnici incaricati, gli Uffici della Provincia e, in particolare, il Presidente Camillo D’Angelo per l’attenzione riservata alla viabilità e alla sicurezza stradale del nostro territorio”.

Mauro Di Concetto