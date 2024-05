IL CONSIGLIERE BLASIOTTI SI DIMETTE, PARTE LA "STAFFETTA DEMOCRATICA" DI SILVI

Durante il Consiglio Comunale del 14/05 il Consigliere Massimo Blasiotti dichiara le sue dimissioni. "Come già enunciato all'alba delle Comunali 2023", chiosa Blasiotti "con le mie dimissioni partirà il progetto di staffetta democratica, ovvero i candidati della lista Silvi...e basta! si alterneranno sugli scranni dell'emiciclo Silvarolo dimettendosi di volta in volta. Il motivo è chiaramente politico, infatti questo servirà per creare una nuova coscienza civica, per cementare un gruppo già coeso all'insegna di una nuova visione politica futura.

Blasiotti ci sarà sempre, non più in trincea, ma come coordinatore di un gruppo che, tra 4 anni, si spera possa essere più forte e finalmente protagonista sul palcoscenico della vita amministrativa silvarola.