BARTOLINI ALLA REGIONE: "RIDATECI LA SALA POLIFUNZIONALE"

La sala polifunzionale della Provincia è stata ristrutturata da 10 mesi ormai. È pronta per dare alla comunità quello spazio culturale di cui ha vitale bisogno. Le diverse associazioni che storicamente hanno bisogno di quel tipo di spazio sono in grande difficoltà. Non si può riaprire per una certificazione mancante, non ancora concessa dalla Regione. La politica regionale scarica il problema su un dirigente? Su una ditta poco solerte? Quale è la posizione ufficiale della Regione in merito? Cosa fanno o dicono i consiglieri regionali di tutti gli schieramenti appena eletti?