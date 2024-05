"ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL SINDACO SECA ALLA MANIFESTAZION ADSU PRO TER"

Con grande rammarico, sono costretto a denunciare pubblicamente l’ulteriore assenza del Sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, all’importante evento ADSU PRO TER, tenutosi oggi presso l’Università degli Studi di Teramo. L’evento, che ha visto la partecipazione attiva e sentita dei comuni di Atri e Roseto, mirava a promuovere il nuovo progetto per gli studenti e residenti delle aree interne.

La manifestazione ADSU PRO TER rappresentava un'importante opportunità per discutere di questo progetto strategico e rafforzare la collaborazione tra i comuni coinvolti. La partecipazione del Sindaco di Castelli era non solo attesa ma anche fondamentale per assicurare e garantire una rappresentanza costante e attenta a tutte le iniziative che possono portare benefici alla comunità.

L'assenza del Sindaco Seca è una delusione per tutti i cittadini di Castelli e l’ennesimo segnale preoccupante della mancanza di impegno verso il benessere della nostra comunità. La presenza degli amministratori di Atri e Roseto ha dimostrato un chiaro impegno per il futuro del territorio, impegno che, purtroppo, è mancato da parte della nostra amministrazione.

È essenziale che il Comune di Castelli sia rappresentato adeguatamente in tutte le sedi di discussione e collaborazione, soprattutto è indispensabile che il paese e i suoi bisogni siano messi in primo piano.

Mi auguro che questa esperienza serva da lezione e che l'amministrazione di Castelli dimostri maggiore responsabilità e impegno nei confronti dei suoi cittadini. Il nostro territorio merita un’amministrazione presente e attenta, capace di cogliere ogni opportunità per migliorare la qualità della vita e promuovere lo sviluppo locale.

Stefano Completa, consigliere comunale