ANTONETTI / «LO SMODELLO D'ALBERTO. UN ANNO DI BLUFF"

È con un post su Facebook che l'ex candidato Sindaco Carlo Antonetti tira la somme del "primo anno del secondo Smodello D’Alberto"

«Il bilancio del primo anno del 2° “Smodello D’Alberto-Teramo” è purtroppo peggiore del previsto e del prevedibile avendo generato soltanto: annunci non veri, lavori bloccati, città e cittadini in ginocchio e notevoli danni economici!! Siamo infatti passati dal non fare nulla … a fare i danni!! In realtà, oltre alla solita stucchevole litania del “faremo, inizieremo, valuteremo, vedremo..” restano irrisolte e lontane da una concreta e veloce soluzione le questioni più gravi della città quale ricostruzione pubblica, recupero dei siti culturali e archeologici, decoro urbano, rilancio del centro storico, sviluppo strategico, urbanistico, commerciale, produttivo e turistico della città. Più di tante parole sono sufficienti due esempi oggettivi che fotografano in modo drammatico l’illegittimo modus operandi di questa Giunta: 1: questione Cine-teatro comunale con gravissimi danni per il Comune (almeno e.700.000,.00) causati, usando le parole della nota sentenza Tar Abruzzo, con “condotta colposa e contraria ai principi di buona fede e affidamento del privato”; 2: immobilismo e incapacità amministrativa: l’incredibile e infinita farsa della ricostruzione della sede storica e istituzionale del Comune. Il Sindaco e la Giunta non sono più credibili e si devono dimettere per il bene e per rispetto dei cittadini.»