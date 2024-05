RISIKO POLITIKO / "PRENDIAMOCI IL BIM, POI IL RUZZO, POI LA REGIONE... POI TUTTO", D'ANGELO E' INCONTENIBILE: CONVOCA I "SUOI" SINDACI E PIANIFICA LA GUERRA DI CONQUISTA

Non solo propaganda. Non solo influencer e campagne web a tutti i livelli, pagate - da noi- più di centomila euro, anzi: quasi 120 mila. Il Presidente della Provinvcia, Camillo D’Angelo, vuole capitalizzare gli sforzi, portando a casa qualche risultato. Dopo una notte di progetti, questa mattina ha infatti convocato in Provincia i Sindaci del BIM, cioè quelli più vicini alla sua parrocchia politica, per pianificare una strategia che, da qualche tempo, sembra essere tra i suoi pensieri costanti: prendersi il BIM, mettendo un uomo della sua area (il csx) al posto dell’attuale Presidente Marco Di Nicola.

Alla “segreta” riunione sono stati avvistati i Sindaci di Fano Adriano, Crognaleto, Rocca Santa Maria, Pietracamela, con sua Gianguidità D’Alberto (che invece sogna da anni di abbattere la governance del Ruzzo).

Il Presidente D’Angelo ha pianificato la sua strategia: “il Centrosinistra” deve compattarsi, deve organizzarsi e fare massa critica per riprendersi gli enti, a cominciare dal Bim, poi magari il Ruzzo e, soprattutto, prepararsi a riprendere la Provincia, quando si voterà sul serio, cioè col voto affidato ai cittadini. Candidato presidente, manco a dirlo, sempre lui, in attesa di partire alla conquista del posto in Regione che a fine mandato sarà lasciato libero da Dino Pepe. E’ per questo che D’Angelo si è re - iscritto al PD no?

La partita al Risiko politiko è cominciata, ma come nel gico da tavolo... non bastano le dichiarazioni... bisogna vincerle le guerre