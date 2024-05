STADIO / ANTONETTI “MA QUALCUNO CAPISCE COSA STA SUCCEDENDO SUL BONOLIS?”

Nel Consiglio Comunale, il consigliere Antonetti, ha interrogato su vari argomenti.

A cominciare dallo Stadio.

Antonetti chiede al Sindaco quale sia lo stato dell’arte, se c’è o non c’è un accordo, se si fa o non si fa la transazione, se l’arbitrato va avanti o meno… e soprattutto che è successo dalla mancata approvazione del Pef in poi. Antonetti parla di una questione gestita in maniera incosciente, coi pranzi al ristorante e senza condividere col Consiglio.

Sulla Fiera, che è dell’Agricoltura solo nel nome, Antonetti chiede spiegazioni, specie sul conflitto di interessi di Filipponi, che è assessore e presidente del comitato organizzatore, cioè i chiede soldi a sé stesso per organizzare l’evento. Antonetti vuole anche sapere chi firma i contratti della Fiera.

Sullo Stadio, riferisce l’assessore Ferri, spiegando che transazione e arbitrato non sono “Intersecati”, sono due cose distinte. Sulla posizione dell’Amministrazione, l’assessore Ferri rimanda alla delibera relativa alla volontà di trovare un accordo col gestore, ma sui numeri si saprà tutto al momento del voto in Consiglio.il Sindaco, sull’argomento, ricorda quanto tutto rimandi alla convenzione iniziale, che si vuole rimodulare, con un accordo definitivo. Si vuole arrivare ad una risoluzione della convenzione, per poi procedere ad una nuova fase, che garantisca il completamento delle opere, la separazione della parte sportiva da quella commerciale, con un equilibro di entrambe. D’Alberto conferma l’accordo di massima, ma adesso si devono definire i dettagli, per concretizzare una proposta che sarà poi sottoposta al consiglio comunale.

Sulla Fiera, Filipponi replica, spiegando le prassi del comitato Fiera.

Antonetti replica: “dodici minuti per non rispondermi” poi chiede ai cittadini se abbiano capito qualcosa, sul futuro dello stadio. Antonetti incalza sugli impianti sportivi, sulle condizioni del Palaska, del Palasannicoló…