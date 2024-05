ESPLODONO LE POLEMICHE SULLA NUOVA GIUNTA, CORE SI DIMETTE DA CAPOGRUPPO PODEMOS

Scatenano reazioni a catena, le nostre rivelazioni sulla Giunta, infuocando la Chat della maggioranza, e quelle dei vari gruppi, in uno scontro senza più quartiere, che ha provocato effetti evidenti. Dall’estero, dove si trova per un impegno personale, infatti il capogruppo di Insieme Possiamo, Andrea Core, si sarebbe dimesso, rimettendo la nomina nelle mani di tutti i consiglieri. Una decisione che sarebbe l’esito del malcontento scatenato nel gruppo dal ruolo esercitato dallo stesso Core, nella definizione della nuova Giunta. L’avevamo detto che non sarebbero mancate conseguenze…