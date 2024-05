FORZA ITALIA/ CATERINA PROVVISIERO NOMINATA RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO FAMIGLIA

È Caterina Provvisiero la nuova responsabile regionale del dipartimento Famiglia di Forza Italia Abruzzo. A comunicarlo è il segretario regionale del partito e deputato Nazario Pagano. Con questo nuovo incarico, Caterina Provvisiero, che vanta una lunga esperienza come dirigente scolastico, parteciperà attivamente alle prossime riunioni del Comitato regionale di Forza Italia Abruzzo. “A lei rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che svolgerà al meglio questo prestigioso ruolo”- così in una nota l’on. Nazario Pagano segretario regionale di Forza Italia in Abruzzo.