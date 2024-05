VIDEO/ A TORTORETO TORNANO LE SAGRE STORICHE MA NON SOLO...GRANDI APPUNTAMENTI PER L'ESTATE

L'amministrazione comunale di Tortoreto ha raggiunto l'intesa con tre associazioni del territorio per rilanciare la sagra della vongola che giunge alla 46esima edizione, organizzata dall'associazione culturale "Tortoreto in mare". Il prodotto ittico per eccellenza della tradizione marinara locale sarà promosso dal 7 all'11 agosto sul lungomare sud nel tratto comprendente la rinnovata piazza Caduti di Nassiriya. La neo costituita Pro loco "Borgo di mare" darà fuoco alle braci per la prima edizione di "Borgo di brace", evento che nel centro storico recupererà la tradizione della sagra dei piatti tipici. Tagliata, arrosticini e fritti in tutte le varianti le specialità che verranno proposte dal 4 all'11 luglio. Un terzo evento con il cibo da strada, "Sagratiello Streetto", è in fase di organizzazione da parte di un'associazione culturale. Ma Tortoreto non è solo sagre come spiega l'assessore comunale Giorgio Ripani.