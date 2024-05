“NIDI D’INFANZIA TERAMO: INCERTEZZE, CAOS, NON RISPETTO DI BAMBINI, DI GENITORI, DEL PERSONALE EDUCATIVO E DEI SINDACATI…ANCORA”

Abbiamo aspettato prima di uscire pubblicamente, ci siamo “corciati le maniche” e pazientemente ci

siamo seduti per far ragionare la pubblica amministrazione su quanto potesse essere importante il

servizio educativo all’infanzia. Purtroppo nonostante mesi di silenzio, mesi di riunioni, mesi di

confronti… sono arrivati i mesi di delusione! Delusione nell’apprendere per l’ennesima volta che il

servizio più importante della città viene continuamente subissato di errori, di mancanze, di non cura e

soprattutto nonostante i continui, incessanti, ripetuti messaggi e braccia tese da parte di tutto il

personale pubblico e privato e delle Organizzazioni Sindacali scriventi, siamo qui a denunciare ancora

una volta, l’ennesima volta, che il Comune di Teramo disattende quanto promesso e continua a

sbagliare. Su tutte segnaliamo almeno 3 grandi questioni che l’Amministrazione comunale continua a

eludere. Andiamo per ordine:

- Sei mesi fa (6) invitiamo il Comune di Teramo a prendere in considerazione l’ipotesi di

sostituire il nido “Casetta Sul Fiume”, che da tempo si sapeva dovesse subire una

ristrutturazione edilizia, con una struttura mobile temporanea. Il Comune di Teramo opta per la

non sostituzione e, per scongiurare la relativa diminuzione del numero dei bambini e la

conseguente perdita del posto di lavoro del personale educativo, si sono palesate due possibili

soluzioni; ovvero esternalizzare un nido pubblico dei tre a gestione diretta o introdurre il

sistema misto. Noi Sindacati abbiamo proposto quest'ultima opzione che avrebbe visto

personale pubblico e privato coabitare in edifici comuni, soluzione utilizzata tra l’altro da

tantissimi comuni: dai più piccoli a più grandi (Sant’Egidio, Nereto, Giulianova, Chieti

Pescara per fare esempi vicini a noi). Il Comune decide per il no al sistema misto (a

proposito… con quali motivazioni tecniche, giuridiche e pedagogiche? Motivazioni chieste

e… mai date) e, di conseguenza, in tutti gli incontri si parla di esternalizzazione. Ad oggi

sappiamo da interlocuzioni che sarà il nido d’infanzia “Girasole”, sito in Via Diaz, ma

ufficialmente non c’è ancora nulla. La conseguenza? Agitazione di tutti i genitori che

giustamente chiedono e domandano, chiedono e domandano a chi? Al personale educativo

pubblico e privato ovviamente, con cui per ovvie motivazioni hanno a che fare

quotidianamente e che non sapendo cosa rispondere non avendo dal proprio datore di lavoro

un’ufficialità, è esposto costantemente a situazioni di imbarazzo e impotenza. Basta questo?

No, perché oltre il danno la beffa.

I genitori preoccupati scrivono al Comune e il Comune

contatta il personale educativo rimproverandolo di… parlare troppo. Non crediamo si debbano

aggiungere ulteriori commenti e parole per descrivere il caos creato e per essere andati in

direzione esattamente contraria alla comunità educante e a tutto ciò che la pedagogia vorrebbe.

- Bando Nidi D’Infanzia privati: qualche mese fa nella famosa conferenza stampa in cui

denunciavamo il Comune per averci negato un confronto, abbiamo chiesto chiarezza e

incontri per discutere delle “regole del gioco” inerenti i bandi di gara. Perché le “regole del

gioco” sono quelle che consentono la difesa del lavoro all’interno delle gare di appalto. Le

famose clausole sociali e tutto ciò che può contribuire ad avere un bando di gara con regole

precise che possa consentire di avere un servizio di qualità e un lavoro di qualità. In sintesi:

viene pubblicata la determina per l’esternalizzazione di 2 soli nidi d’infanzia e non 3,

contenente tra l’altro tabelle orarie completamente diverse rispetto all’esistente (nel caso del

personale ausiliario taglio del quasi 50% di ore). Due semplici domande: perché è stata

pubblicata una determina con 2 nidi e non 3? Perché prima di far uscire tabelle contrattuali

errate, il Comune non si è preoccupato di convocare gli attori in causa e concordare insieme

eventuali soluzioni da adottare? Ovviamente non siamo arrivati al comunicato stampa senza

prima aver scritto subito tramite PEC una nota indirizzata al Sindaco D’Alberto e

all’Assessora alla pubblica istruzione per chiedere correttivi e spiegazioni. PEC inviata

Venerdì 24 Maggio, con un carattere di massima urgenza per l’uscita della delibera e del

bando e ancora oggi… nessuna risposta. Dobbiamo davvero pensare che il Comune di Teramo

metta a rischio posti di lavoro per incuria e incapacità?

- Microclima: ci è stato segnalato da genitori e personale educativo che già nelle estati

precedenti, ma soprattutto in quella passata , i nidi d’infanzia registravano temperature molto

alte con notevoli preoccupazioni sia per la salute dei bambini che per l’incolumità del

personale. In alcuni casi i “Pinguini” acquistati dal Comune di Teramo hanno avuto problemi

con gli impianti elettrici portati in sovraccarico se utilizzati contemporaneamente (bisognava

quindi scegliere a turno a chi sarebbe toccata la sauna per evitare il corto circuito

dell’impianto). Può succedere per carità e nessuna denuncia pubblica lo scorso anno è stata

fatta infatti, magari un caldo anomalo, magari qualcosa non ha funzionato… non c’è problema!

Sei mesi fa (SEI) abbiamo fatto presente al Comune di Teramo che per il periodo estivo

dell’anno 2024 sarebbe stata necessaria una ricognizione all’interno delle strutture per poter

poi procedere con i lavori necessari per avere microclima adeguati. Nel verbale di incontro tra

noi Sindacati e il Comune di Teramo è stato messo nero su bianco l’impegno da parte

dell’amministrazione entro il 31 Maggio 2024, di sistemare la situazione e agire in maniera

“preventiva”. Ad oggi nulla è stato fatto. Al ripresentarsi del caldo torrido delle estati passate

che cosa succederà?

La Fp Cgil Teramo e la Cisl Fp Teramo continuano a denunciare la mancanza di gestione,

programmazione e di visione. Ci dispiace esserci dilungati così tanto, sappiamo bene che i comunicati

stampa devono avere una lunghezza misurata ma sono troppe, tante, ripetute le incurie e le mancanze

che abbiamo visto esercitare sul servizio all’infanzia che non potevano essere ulteriormente

sintetizzate (perché da raccontare ce ne sarebbero tante…). Tre semplici domande: la volontà del

Comune di Teramo è quella di far perdere il posto di lavoro al personale educativo dei nidi d’infanzia

privati? La volontà del Comune di Teramo è quella che si corra il rischio nuovamente di trasformare i

nidi in microforni con alte temperature? La volontà del Comune di Teramo è quella di insistere nel

non ufficializzare quale struttura sarà esternalizzata e di conseguenza nel non comunicarlo ai genitori?

Ci rivolgiamo a tutti: ma se fossero i vostri figli, non avreste la preoccupazione di chi si prenderà cura

il prossimo anno del vostro bambino o della vostra bambina? Non avreste il desiderio di conoscere e

di essere informati? Come Organizzazioni Sindacali, nel frattempo che il Comune di Teramo continua

a tacere, ce la prendiamo noi questa responsabilità e rassicuriamo tutti i giorni: nonostante chi

amministra ha dimostrato continuamente di non tenere ai servizi all’infanzia, il personale (pubblico e

privato) ha continuato e continuerà a lavorare con la passione di sempre, con la stessa dedizione

nonostante i tanti disservizi e soprattutto continuando a formarsi e ad aggiornarsi. E’ solo grazie a loro

che potete rassicurarvi. In caso potete anche rivolgervi a noi per le spiegazioni o le delucidazioni,

l’educazione delle bambine e dei bambini non può attendere.

Per la Fp Cgil Teramo e Cisl Fp Teramo questa volta non servono tavoli (il tavolo creato subito dopo

la procedura di raffreddamento l’abbiamo dovuto interrompere nel giro di qualche settimana a causa

di continue scorrettezze perpetrate dal Comune di Teramo), ma servono fatti concreti e serve capire se

veramente il Comune di Teramo vuole continuare a far credere che tiene ai servizi all’infanzia, alle

bambine e ai bambini, al personale educativo pubblico e privato, alle mamme e ai papà di questa città.

E se mai qualcuno dovesse pensare che ci scoraggiamo o ci arrendiamo, possiamo tranquillizzare tutti.

Noi non ci fermiamo come organizzazioni sindacali perché teniamo al lavoro e al personale educativo,

noi non ci fermiamo come componenti di questa società, perché teniamo ai bambini e alle bambine

che rappresentano il futuro della nostra società, noi non ci fermiamo come cittadini e cittadine perché

pensiamo che i servizi all’infanzia siano un bene di tutti e non solo di chi li amministra.

Il segretario generale FP Cgil Teramo Il coordinatore Fp Cisl Teramo

Mauro Pettinaro e Marco De Febis