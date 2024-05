VIDEO-FOTO/ ARRIVANO 15 NUOVI MEZZI IN CASA TERAMO AMBIENTE MA SULLA QUESTIONE DEGLI AUTISTI...

Nuovi mezzi per la raccolta differenziata in casa Teramo Ambiente. Sono 15 e dotati di un software particolare. La Team sta cercando di essere un punto di riferimento nella raccolta differenziata a Teramo. E sulla questione degli autisti ancora non risolta, il presidente Saccomandi spiega che: "stiamo valutando il da farsi dopo un confronto sano che avremo a breve con i sindacati ".