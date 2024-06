RIMPASTO / D’ALBERTO: “NON C’É FRETTA…”

Nuova Giunta? “Non aspettatevi nulla questa settimana, se rimpasto ci sarà, si farà nei tempi e nei modi che riterrò opportuni… non c’è fretta”. A margine della conferenza stampa di Andrea Core, alla quale ha partecipato come spettatore, anzi: come invitato speciale, il Sindaco non vuole rilasciare dichiarazioni ufficiali, perché “Oggi è il giorno di Andrea”, ma si limita ad una battuta: “Non ho mai dato date su eventuali rimpasti, non ho dettato tempi, quindi…”. Anche perché - ma il Sindaco non lo dice - quella di Core è una scelta che potrebbe scatenare reazioni e, chissà, forse diventare un esempio che altri potrebbero seguire. L’attesa, serve…