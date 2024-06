CORE AL GRUPPO MISTO, D'EGIDIO:«SONO E RESTO IN MINORANZA PER IL BENE DELLA CITTA'»

«E' un' amministrazione al quale voglio dare un voto largamente negativo. Tra una lite e l'altra aspettiamo ancora di vedere risolti i tanti problemi della città in una Teramo dove non si sà quando si convocheranno le commissioni e i consigli comunali». Interpellato sull'argomento Alessio D'Egidio di Azione approdato mesi e mesi fa nel gruppo misto e fortemente saldo all'opposizione, è pronto ad accogliere nel suo gruppo Andrea Core e a fare il capogruppo, ma senza "condivisioni": «Saremo dello stesso gruppo, ma lui saldamente in maggioranza e io saldamente all'opposizione»