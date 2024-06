GIULIANOVA/ BICI ELETTRICHE PER COLLEGARE I PARCHEGGI ALLA CITTA'

Un altro punto a favore della mobilità sostenibile. A metterlo a segno è l’ Amministrazione Comunale, che ha sottoscritto un’ interessante convenzione con l’ azienda Vaimoo. L’accordo prevede che circa 50 bici elettriche, entro il mese di giugno, vengano collocate in 12 ben individuabili stazioni urbane, chiamate ad essere snodi di collegamento con le principali aree di sosta cittadine.

Dal parcheggio dell’ Ospedale, della piazza del Santuario dello Splendore, di Villa Pozzoni, della periferia Nord, del quartiere Annunziata, di piazza Dalla Chiesa e di piazza Roma, sarà possibile prelevare una bici elettrica e, lasciata la macchina, raggiungere il centro. Una volta a destinazione, si potrà continuare la pedalata o scegliere di proseguire a piedi, dopo aver posizionato la bicicletta negli appositi stalli. A fine passeggiata, si tornerà alle e-bike per raggiungere in sella i parcheggi ed, eventualmente, riprendere l’auto.

“ L’accordo – spiega l’assessore Marco Di Carlo, che ha curato l’iniziativa – sarà utile ad alleggerire il volume di traffico, elevato soprattutto d’ estate, e ad offrire ai turisti un motivo in più per scegliere Giulianova. Va pure detto che le stazioni saranno preziose per disciplinare l’assetto delle biciclette in sosta, preservando il decoro e l’ordine urbani”.