ROSETO/ DA LUNEDI 10 GIUGNO SARANNO RIATTIVATI I PARCHEGGI A PAGAMENTO, ECCO COSA OCCORRE SAPERE

Saranno riattivati a partire da lunedì 10 giugno i parcometri su tutto il territorio di Roseto degli Abruzzi. Di conseguenza, dalla mezzanotte di quel giorno, tornerà in vigore il pagamento delle strisce blu che era stato sospeso per permettere al nuovo gestore del servizio la sostituzione delle 44 colonnine presenti sul lungomare e nelle zone interne come la Nazionale e piazza Della Repubblica. Gli interventi sono in via di completamento in queste ore.

A partire dallo scorso 1° giugno, infatti, è la Sis Mobility Solutions ad occuparsi del servizio di fornitura a noleggio, installazione e manutenzione ordinaria dei sistemi di esazione delle tariffe per le strisce blu cittadine. Azienda che, secondo il principio di rotazione, è subentrata alla Aj Mobilità e che gestirà il servizio fino al 31 maggio 2025.



L’Amministrazione Comunale di Roseto coglie l’occasione per fornire alcune importanti informazioni alla cittadinanza e ai turisti: gli abbonamenti sottoscritti durante la precedente gestione restano validi fino alla loro naturale scadenza. Sempre per quanto riguarda gli abbonamenti i nove giorni di sospensione del servizio, resi necessari per i lavori di sostituzione delle colonnine, non saranno conteggiati e saranno recuperati e aggiunti automaticamente dal gestionale, postdatando la scadenza degli abbonamenti stessi. Per l’attivazione delle carte di credito e delle app Easypark e Telepass, essendo un nuovo contratto, l’iter richiederà un’attesa di almeno 15 giorni.

In vista della riattivazione del servizio si ricorda che il tagliando attestante il pagamento della sosta o l’abbonamento vanno sempre esposti sul cruscotto del mezzo e che il pagamento tramite App sarà verificato dagli ausiliari attraverso l’utilizzo di un tablet.