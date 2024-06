RIMPASTO A TERAMO/ SARA FALINI ESCE DA INSIEME POSSIAMO E VA AL GRUPPO MISTO

Questa mattina, a seguito di attenta riflessione politica e personale, ho deciso di rassegnare le dimissioni dal gruppo Insieme Possiamo, aderendo al gruppo misto.

Si tratta di una decisione sofferta da un punto di vista umano e politico, che arriva dopo giorni di attenta riflessione su quella che è l’attualità politica ed amministrativa che sta vivendo la nostra comunità. Avevo ed ho rappresentato a più riprese al mio gruppo di appartenenza le difficoltà rispetto a dinamiche e valutazioni che ritenevo non essere più in linea con il percorso originario della lista Insieme Possiamo, con la quale avevo iniziato il mio percorso nel precedente mandato.

La decisione che ho maturato nel tempo è quella appunto di non distaccarmi dal percorso politico tracciato ed intrapreso dal progetto iniziale di Insieme Possiamo. Non è in dubbio il mio totale appoggio al Sindaco D’Alberto, così come la mia adesione a questa maggioranza; tuttavia reputo necessario mettere in campo un atto di onestà intellettuale personale e collettiva.

Qualora fosse necessario, tengo a precisare di non avere alcun tipo di velleità personale, ma piuttosto ribadisco la necessità di dare nuova linfa al progetto politico di cui sono stata ed ancora sono attrice ricordando a tutti come i destini individuali siano di gran lunga meno importanti rispetto agli impegni assunti con i cittadini che abbiamo l’onore di rappresentare con il largo mandato ricevuto un anno fa e che nessuno di noi può mai tradire.”

La nota è a firma di Sara Falini.