I LETTORI CI SCRIVONO/ A PROPOSITO DEL MERCATO DEL SABATO AL PARCO FLUVIALE

Gentile Direttrice,

a proposito del Mercato del sabato, sembra che l'Assessore Filipponi - salvo eventuali smentite - stia seriamente valutando la possibilità di trasferire questo tradizionale street market settimanale - che certi "modernisti" vorrebbero addirittura abolire - al Parco fluviale del Vezzola, sulla base, probabilmente e non solo, del successo che ivi sta ottenendo la Fiera dell' Agricoltura. Orbene: a mio modesto avviso, quest'eventuale decisione - che può essere, ovviamente, sempre revocata in caso di insuccesso - sarebbe cosa buona e giusta perché l'attuale location è - per così dire - poco "ariosa", poco "raffinata", per usare un eufemismo. Inoltre, com'è più volte accaduto, si creano problemi all'intervento dei mezzi di soccorso. Come un lettore ha proposto su altri organi di stampa è, però, indispensabile l'istituzione di un bus-navetta che colleghi Piazza Garibaldi con Via Maestri del Lavoro e poi, tramite Via Guido II, Via Fonte Regina e Circonvallazione Ragusa, torni al capolinea. Bene, ma io valuterei, in prospettiva, anche l'ipotesi di realizzare una scala mobile da Piazzale San Francesco al Parco Fluviale, previo - va da sé - studio di fattibilità dell'opera. Utile potrebbe essere, a tal proposito, un bel viaggetto del Sindaco D'Alberto, dell' Assessore Filipponi e del futuro assessore ai Lavori Pubblici e, non so di chi altri, a Potenza, città che - forse pochi lo sanno - (lo scrivente, ad esempio, lo ha appreso da poco) è attraversata dalla struttura meccanizzata di scale mobili più lunga d'Europa! Allons enfants de la Patrie...

Cordialità

Domenico Crocetti