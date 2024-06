D’ERAMO S’INCAZZA PER IL NOSTRO ADAMO, CHIEDE CHIARIMENTI E IL SINDACO COSTANTINI SI DIMETTE DA COORDINATORE PROVINCIALE DELLA LEGA

Con una lettera di poche righe, inviata al Segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D'Eramo, il Sindaco di Giulianova si è dimesso dal ruolo di coordinatore provinciale del Carroccio.Una comunicazione formale, ma politicamente molto significativa: "Come già anticipato per le vie brevi, il ruolo di Sindaco mi impedisce di occuparmi a tempo pieno delle dinamiche di partito e anche al fine di garantire un potenziamento e una riorganizzazione del partito nella provincia di Teramo con la presente rassegno le mie dimissioni da Segretario Provinciale della Lega Teramo".

Fin qui la cronaca di una decisione che, nei fatti, era nell'aria da tempo.

A margine, ma appena sottovoce, vi diremo che ad innescare la nervosa reazione di D’Eramo, con una richiesta di chiarimenti, che poi ha portato alla decisione di Costantini, è stato l'articolo di ADAMO pubblicato oggi sul nostro sito, che il segretario regionale D’Eramo non ha gradito. No, proprio non l’ha gradito.

Costantini potrebbe essere sostituito nella carica da Francesca Persia o da Giacomo D'Ignazio, ma chiunque sarà avrà il non facile compito di invertire una tendenza, quella che vede il partito di Salvini in calo di consensi e con l’immediata necessità di cambiare rotta.