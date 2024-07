IL PARADOSSO / SALTA L'ASSUNZIONE DEI TRE NUOVI AGENTI... PERCHE' NON HANNO LA PATENTE... MA LA GIANGUIDERIA SELFEGGIA

Polizia Locale Aprutina… benvenut nel paradosso. In quale altra città, infatti, sarebbe mai stato possibile assumere vigili urbani… senza patente? E’ successo, infatti, che dei sette agenti che sarebbero dovuti entrare in servizio il primo giugno, ne sono entrati solo tre, due dal concorso del Comune e uno da mobilità, mentre, stando agli annunci della gianguideria,oggi avrebbero dovuto prendere servizio altri tre oggi, primo luglio, “prelevati” dalla graduatoria della Provincia, che aveva bandito il concorso per la Polizia Provinciale. Però, quando sembrava tutto fatto, e negli uffici della Polizia Locale - dove lavorano in 18, anche se in una città come Teramo dovrebbero essere più di 70 - si aspettava l’arrivo delle nuove forze, la beffa: non hanno la patente A. Problema che, per la Provincia, non esisteva, visto che nel parco mezzi di via Milli non ci sono moto, ma che al contrario per il Comune diventa requisito essenziale, perché le moto ci sono e i “vigili” devono saperle guidare per muoversi nel traffico. Quindi? Nessun arrivo, nessun nuovo vigile, e nuova “beffa” per un Corpo da sempre sottorganico. Che succederà? Per ora nulla e, a meno che non si decida di attendere che il personale in graduatoria prenda la patente A, dopo essere andato a scuola guida. non succederà nulla…per mesi. L'assessore Ciapanna, sentito da certastampa, conferma che il problema si è creato proprio perché la Provincia ha bandito un concorso, per la Polizia Provinciale, che non prevedeva il requisito della patente A, ma lo stesso assessore si dice certo che arriveranno un paio di agenti giovedì. Sarà vero? Vedremo, ma intanto scoppia la grana dei possibili ricorsi, perché ci sarebbe chi, pur entrare nella Polizia Locale, avrebbe rinunciato ad altri posti di lavoro, e ora si troverebbe escluso da un requisito non previsto nel concorso originario. Intanto, nell’attesa di capire se e quando arriveranno altri agenti, venerdì scorso il Sindaco accompagnato dal suo staff di comunicazione e dall'assessore Ciapanna, ha voluto brindare ai tre agenti arrivati a giugno. Si festeggia e si selfeggia…