LEGA TERAMO: VICEPRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE ATRI ADERISCE AL PARTITO. BOCCHINO, "LUDOVICA DI NICOLANTONIO ARRICCHISCE SQUADRA GIA' FORTE"

Un nuovo ingresso nella Lega: si tratta di Ludovica Di Nicolantonio, vicepresidente del Consiglio comunale di Atri. Ad annunciarlo è Sabrina Bocchino, vicesegretario regionale della Lega, commissario provinciale del carroccio a Teramo. Di Nicolantonio, 25 anni, è anche componente delle Commissioni Affari istituzionali ed amministrativi, Bilancio e sviluppo economico, e Urbanistica, Assetto del territorio, lavori pubblici Servizi sociali, culturali, sport e tempo libero Servizio di Polizia Amministrativa. "Accogliamo con entusiasmo una giovane amministratrice che andrà ad arricchire una squadra già solida e capace, forte delle sue competenze amministrative e dell'impegno che da sempre contraddistingue il partito - dichiara Bocchino - Un'esperienza tecnica e politica che andrà ad integrare il già corposo bagaglio di competenze di un gruppo coeso - spiega - Si tratta solo di un primo importante ingresso nella Lega della provincia di Teramo e siamo orgogliosi di cominciare presentando una giovane donna intraprendente e capace".

"Il nostro partito conferma il ruolo di grande importanza nell'ambito della amministrazione regionale, dove governiamo per la seconda volta consecutiva, per la prima volta nella storia dell'Ente, e lo stesso accade in molti comuni abruzzesi. Come abbiamo già avuto modo di dimostrare con i notevoli risultati ottenuti alle elezioni regionali, europee ed amministrative, la Lega non si ferma e continuerà il suo percorso di crescita dimostrando di essere un partito in grado di attrarre consensi e nuove energie", conclude Bocchino.