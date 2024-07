NOTARESCO/ MANCA IL NUMERO LEGALE, SALTA IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad un anno di amministrazione salta il consiglio comunale per mancanza del numero legale. Consiglieri di maggioranza disertano il consiglio. Un' amministrazione che in un anno ha aumentato tasse, riducendo i servizi alle famiglie e facendo “scappare” nuovi gruppi industriali. Frutto di un atteggiamento arrogante e personalistico nella gestione della cosa pubblica da parte del Sindaco e di alcuni che condividono questo modo di amministrare. Ci rincuora sapere che ci sono ancora consiglieri che si sono candidati per servire il bene pubblico e la loro comunità, e non per servirsi di essi.