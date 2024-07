VIDEO-FOTO/ IL CENTRODESTRA ROSETANO SI "RIARMA" PER VINCERE NEL POST NUGNES

Un nuovo progetto politico si affaccia sul panorama politico rosetano. Per il momento a farne parte sono due realtà già attive da tempo sul territorio di Roseto: Identità Culturale Rosetana e Azione Politica Roseto. A rappresentarle nella conferenza stampa di ieri mattina sono stati, rispettivamente: Ada Colangelo e William Di Marco (quest’ultimo candidato sindaco alle ultime amministrative e approdato al ballottaggio contro Mario Nugnes); Mirco Vannucci (unico rosetano candidato alle recenti elezioni regionali) e Alessandro Recchiuti, entrambi con esperienze amministrative al Comune di Roseto in veste di assessori. Per prima cosa i due gruppi hanno fatto estrema chiarezza sul loro posizionamento ideologico che è e resterà di centrodestra, sgombrando in questo modo il campo da dubbi su eventuali ‘salti della quaglia’ o ‘inciuci trasversali’ che invece sembrano caratterizzare la politica rosetana degli ultimi anni. “La motivazione principale che ci ha convinto a iniziare insieme questo percorso” hanno sottolineato Colangelo e Di Marco “è poter dar voce a quelle persone che sempre meno trovano rispondenza con i partiti classici, con le liste civiche e comunque con i movimenti presenti oggi sulla scena politica. D’altro canto i protagonisti dell’attuale vita amministrativa, pur avendo avuto una legittima spinta propulsiva proveniente dalla gente, si sono dimostrati privi di una coscienza filosofico-politica, dando spesso spazio all’improvvisazione, finalizzata solo alle circoscritte elezioni locali. La mancanza di una precisa idealità storica, politica ed economica li ha resi ondivaghi, capaci quasi sempre di piegarsi alle necessità - alle volte contrappositive e meramente utilitaristiche - di convenienze elettoralistiche”.

“Azione Politica Roseto è lieta di avviare un percorso condiviso con l’Associazione Identità Culturale Rosetana” intervengono Vannucci e Recchiuti “Un percorso che prosegue quello già avviato con la candidatura di Mirco Vannucci alle scorse regionali nelle file del centrodestra e che ha l’ambizione di proporre idee e progetti innovativi per la nostra Città. In tale ottica, la nostra azione politica non sarà fondata da preconcetti e/o pregiudizi ma vorrà essere positiva e propositiva con l'auspicio che tale modo di operare possa coinvolgere in futuro anche tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra città. Questo progetto nasce dalla voglia di persone che, da sempre, si sono interessate dei problemi quotidiani della nostra città, mettendo anche in passato a disposizione le proprie idee e le proprie competenze a favore della collettività. Tale impegno, mosso solo dall'amore verso Roseto, spinge a metterci di nuovo in gioco per cercare di migliorare il luogo dove viviamo”.