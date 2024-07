BELLANTE/ LE GADIT CONTRO L'ABBANDONO DEI RIFIUTI, SCATTANO LE MULTE A CHI SGARRA

Contrasto alla piaga dell’abbandono di rifiuti in zone periferiche e verifiche puntuali, presso condomini, singole abitazioni ed esercizi commerciali, del corretto conferimento dell’immondizia in forma differenziata.

"Chi getta i rifiuti in strada è un incivile, manca di rispetto all’ambiente e a tutti i cittadini di Bellante che si impegnano nella raccolta differenziata - esordisce il Sindaco Giovanni Melchiorre-. Non solo, chi abbandona rifiuti crea degrado, deturpa l’immagine della città erappresenta un costo maggiore che potrebbe gravare sulle tasche dei cittadini. Per questi motivazioni, oltre che per tutelare i comportamenti virtuosi della maggioranza dei cittadini, occorre intensificare l’azione di controllo e sanzionare chi, per superficialità o noncuranza, danneggia la collettività. In questa battaglia di civiltà -prosegueil Sindaco Melchiorre- rappresentano un punto di riferimento per l’amministrazionesia l’associazione Guardie Ambientali D’Italia G.A.DIT e sia tutti i cittadini e le cittadine che con le loro segnalazioni contribuiscono a vigilare sugli errati conferimenti di rifiuti e a promuovere una giusta educazione ambientale".

"Una task force specificadi Guardie GiurateG.A.DIT.- evidenzia Alessio Compagnoni, assessore all’ambiente - sarà per noi determinante nel potenziare i controlli del territorio che vengono già svolti da tempo congiuntamente alla Polizia Locale al fine di tutelare il decoro, l’igiene e l’ambiente stroncando quegli episodi di inciviltà che sfregiano l’immagine e l’ecosistema cittadino. La presenza dei volontari delle G.A.DIT. sarà altresìun modo in più per aiutare i cittadini a effettuare correttamente la raccolta differenziata con l’obbiettivo diottimizzare il sistema di gestione del ciclo dei rifiuti, limitando l’aggravio di costi a carico dei cittadini e diffondendosul territorio la cultura dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile che la nostra società promuove.”