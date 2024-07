VIDEO- SORPRESA SOTTO L’OMBRELLONE / IL COSTANTINI BIS TAGLIA LA TARI DEL 10%

Una buona notizia per i cittadini giuliesi ma anche per i commercianti che vedranno la terribile tassa della Tari in diminuzione del 10%. Lo ha annunciato l'assessore al bilancio Paolo Giorgini. Dei dettagli si parlerà nel consiglio comunale già fissato per il 18 di luglio. Ma come si è riusciti a fare tutto questo visto che ci sono comuni vicini a Giulianova che invece hanno dovuto optare per gli aumenti?

"Ci siamo riusciti - spieg Giorgini grazie ad una coincidenza di eventi dopo la gara per la gestione dei rifiuti e si è raggiunto una ulteriore economia per circa mezzo milione di euro che saranno adesso ridistrubuiti ai cittadini".