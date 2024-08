SILVI/ TERZO GIORNO SENZA ACQUA, I CITTADINI CHIAMANO I CARABINIERI, SOTTO ACCUSA IL SINDACO SCORDELLA

Terzo giorno senza acqua a Silvi. Rubinetti ancora a secco e i cittadini chiamano i carabinieri e la Protezione Civile (in alcune zone dell'Abruzzo senza acqua sta arrivando l'esercito), denunciando quello che sta accadendo da giorni, in un'estate bollente, tra le difficolta del Comune di Silvi, e della Regione Abruzzo. Turisti inferociti stanno lasciando la zona, abbandonando case e hotel. E a quanto raccontano i cittadini, la situazione potrebbe andare avanti così ancora per giorni. Stanno finendo le scorte dell'acqua minerale anche nei supermercati. Ieri sera i ristoranti e i bar sono rimasti senza acqua, mentre erano pieni di gente seduta a cena o a mangiare un gelato. Senza acqua non si puo' vivere e l'Aca non riesce a garantire il servizio, privilegiando Montesilvano e Pescara. Tre autobotti non sono sufficienti ad andare avanti ed infatti i condomini sono ancora senza acqua. Nella zona Sud di Silvi, l'acqua è tornata stamattina alle 7, ma sarà per poche ore.

