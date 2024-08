VIDEO-FOTO/ INAUGURATA LA BELLA AREA CAMPER DI CAMPLI MENTRE TERAMO STA A GUARDARE...DA QUASI 4 ANNI

Inaugurata a Campli, dal sindaco Federico Agostinelli e dall’assessore Pietro Quaresimale, alla presenza anche del presidente dell’Associazione Camperisti Mare Blu Di Gennaro, la nuova area di sosta per i camper in largo Colle Crudele. Situata a circa 500 metri da piazza Vittorio Emanuele II. L'area è dotata anche di un collegamento WiFi dedicato, del servizio informazioni sulla toponomastica, e di un circuito di video sorveglianza per la sicurezza. Ci sono nuovi alberi che creano ombra ed accoglienza. Per la realizzazione del sito il sindaco ha intercettato un finanziamento disposto dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma, destinato proprio alla realizzazione di “aree attrezzate per finalità turistiche”. Un importo di 46mila euro. L’area copre in totale 750 metri quadrati.

E a Teramo? Si aspetta da quasi quattro anni che l'area camper trovi la luce. Per ora è chiusa ed abbandonata. Scrive oggi il consigliere Luca Corona su facebook: "Area camper Campli ( in meno di due anni l’area camper già pronta ). Questo dimostra l’efficienza di un sindaco e di un’amministrazione, quella di Campli che è vicina ai problemi della comunità. Invece a Teramo l’inefficienza totale di un sindaco e della sua amministrazione porta ad avere un area camper dopo 4 anni incompiuta. Buona domenica".