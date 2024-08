TERAMO/ LA SCUOLA SAN GIORGIO SARA' ABBATTUTA E RICOSTRUITA. L'INTERVENTO COSTERA' 3,3 MILIONI... GLI ALUNNI TRASFERITI NELLA SCUOLA JOLLY

Il Comune di Teramo ha appena avviato un progetto che prevede l'abbattimento e la ricostruzione della scuola elementare San Giorgio. L'immobile pur non rientrando tra quelli da dimettere per il terremoto del Centro Italia, ed essendo rimasto sempre aperto e frequentato dagli alunni, sarà abbattuto lo stesso perchè i controlli avrebbero rilevato un basso indice di resistenza sismica della scuola. L'edificio, dunque, sarà demolito e ricostruito con una spesa stimata, nella fase preliminare, di 3,3 milioni. Un importo fissato quasi tre anni fa e che dunque andrà aggiornato in aumento alla luce dei rincari.

L'amministrazione, per accelerare i tempi della procedura, applicherà il cosiddetto "accordo quadro", predisposto dalla struttura commissariale attualmente diretta da Guido Castelli, che consente di ricorrere a un pool di tecnici già incaricati per predispone il primo livello progettuale dell'intervento. Durante i lavori gli alunni saranno trasferiti nella scuola jolly individuata dall'amministrazione nella Da Albentiis, struttura dichiarata inagibile per lesioni strutturali scoperte già prima del terremoto del Centro Italia, e che sarà ripristinata utilizzando una parte dei 40 milioni assegnati tramite l'ordinanza commissariale di fine 2021. L'edificio ospiterà a rotazione anche gli alunni delle altre scuole da sottoporre a lavori di consolidamento post-sisma.