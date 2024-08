VIDEO/ TUTTO QUELLO CHE BISOGNA SAPERE SULL'AREA CAMPER DI CAMPLI, L'ASSESSORE MELISSA GALLI: "E' UNO SPAZIO MODERNO ED ATTREZZATO APERTO IN QUESTI GIORNI PER LA SAGRA"

Inaugurata nei giorni scorsi la nuova area camper del Comune di Campli. "Si tratta di una delle aree più attrezzate della nostra regione, con tutte le funzionalità necessarie per i camperisti che potranno sostare qui lungo i loro viaggi e visitare Campli e il nostro territorio. È un tassello importante del nostro progetto di promozione turistica del nostro territorio" evidenzia l'amministrazione ed in particolare l'assessora al turismo Melissa Galli che con la sua collega di Giunta: Valentina Di Francesco hanno lungamente lavorato per arrivare a questo importante obiettivo.



L’area è disposizione in questi prossimi giorni della 53^ Sagra della Porchetta Italica. Nei pressi dell’area è stato anche realizzato un nuovo parcheggio riqualificando la zona per i residenti.