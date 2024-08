ROSETO/ URBINI (FORZA ITALIA): "IL TURISMO, QUESTO SCONOSCIUTO"

L’estate 2024 sta per finire e l’area servizi per camper non è stata ancora ripristinata nonostante i FONDI REGIONALI di cui alla Determina Dirigenziale

2023, in presenza del sig. Di Gennaro, l’allora assessore al Turismo Mastrilli si opponeva fermamente alla realizzazione dell’area perché

Lei gestiva un’azienda turistica di altro tipo e non era interessata; motivazione, che destava lo stupore di tutti i presenti e metteva la parola fine alle aspettative nutrite dall’associazione interessata.

La situazione non mutava neppure al subentro dell’assessore al turismo D’Elpidio né con l’intervento dell’assessore Sottanelli; pertanto, per volontà dell’amministrazione Nugnes, la città deve rinunciare a questo tipo di turismo che, dove ben accolto, porta risorse per le attività commerciali di ogni tipo - e dirottare i camperesti sulle città limitrofe. Se a ciò sommiamo la scomparsa degli alberghi nella zona del lungomare centrale (ormai tutti condomini, ultimo in ordine di tempo l’ex Radar) comprendiamo bene che la crisi del settore turistico - che ha interessato Roseto negli ultimi due anni (estate 2022 e 2023 maglia nera tra sette sorelle della costa teramana) - con un calo di ben 100 mila presenze, poteva essere sicuramente contenuta - se non addirittura evitata. Attendiamo con ansia i dati dell’estate in corso.