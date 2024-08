TERAMO SI PREPARA ALLA RIPARTENZA AUTUNNALE TRA CANTIERI FERMI E ANNUNCI A RAFFICA, PER L'IPOGEO NUOVO RINVIO E DA LUNEDI' MEZZO VIALE BOVIO SARA' INTERDETTO AL TRAFFICO...

Non c'è pace all'Ipogeo. Il cantiere sul quale tanto si promosse Johnny Cavallari, tra annunci e cintroannunci... è ancora fermo. Stavolta per ferie e da fuori si vede ancora il caos. Neppure l'arrivo dell'assessore Marco Di Marcantonio, ha sbloccato la situazione, che rimane tutt'ora incagliata. Niente fine lavori per la ripresa delle scuole a Teramo, si dovrà attendere, il Comune parla ora di fine lavori per il mese di ottobre, ma non tutti sono così ottimisti. Nessuno è in grado di dire come mai non si riesca ad uscire da questa impelagata situazione, da questo cantiere infinito.

Fermo anche quello del mercato coperto, per colpa della soprintendenza dicono dal Comune, ma poi c'è l'annuncio che adesso partirà pure il cantiere del teatro romano e che "Dio ce la mandi buona chissà che succederà".

E non è finita qui, perchè ieri è arrivata la nota stampa che partono i lavori dell'enel in viale Bovio: "Lunedì 26 agosto (lo staff di comunicazione gianguidica sbaglia anche la data di inizio lavori e scrive 16 agosto...) prenderanno il via i lavori da parte di E-distribuzione, in viale Bovio, per la realizzazione del progetto PNRR “Smart Grid Abruzzo Molise”, relativo al potenziamento della linea elettrica MT “Z. Enel”. Per consentire la realizzazione dei lavori si renderà necessario interdire il traffico, a tratti, in viale Bovio, dal civico 127 all’incrocio con piazza Garibaldi per i veicoli provenienti dalla statale 81 e diretti verso il centro. Durante queste fasi sarà istituito il senso unico da piazza Garibaldi in direzione Ascoli Piceno, settore dopo settore, nonché il divieto di sosta sul viale Bovio, in base alle esigenze di cantiere. Attenzione, quindi, alla cartellonistica di cantiere che verrà installata. In ogni caso accesso consentito a residenti e dimoranti, nonché ai mezzi di soccorso e forze dell'ordine.".

Ci si prepara al rientro post estivo a Teramo... ben tornati, tra cantieri fermi e annunci a raffica, Rimanete al mare... se potete!

