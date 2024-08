CERCASI SINDACO PER LA PRESIDENZA DELL’ANCI AL POSTO DI GIANGUIDO D'ALBERTO

L'ANCI Abruzzo si appresta a festeggiare i suoi 30 anni e lo farà il prossimo 5 Settembre a Chieti, presso il Teatro Marrucino. Qualche giorno prima, a fine mese di agosto ci sarà, però, una prima riunione, ne seguiranno altre, da qui a ottobre, per decidere tra i sindaci abruzzesi chi andrà a ricoprire il ruolo di presidente al posto di Gianguido D'Alberto che non dovrebbe avere un secondo mandato. Dunque, entro il prossimo 18 ottobre i primi cittadini abruzzesi dovranno decidere chi sarà il nuovo presidente. Escluso il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che si candiderà tra qualche anno al parlamento e non potrà assicurare la continuità, si parla di Vincenzo D'Ercole presidente Anci giovani che però, avrebbe già altri incarichi, tra i tanti quello alla Provincia, e questo potrebbe pesargli parecchio. Altri nomi per ora non circolano ma è ancora presto, quello che pare certo è che D'Alberto non doppierà il mandato anche perchè anche lui, si dice, lascerà tra due anni il comune di Teramo per il parlamento e si dimetterà... quindi non potrà assicurare la continuità richiesta dall'Anci.

E.d.C.