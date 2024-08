IL SERVIZIO MENSA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA RIPARTIRÀ IL 30 SETTEMBRE

Il servizio mensa nelle scuole dell’infanzia del Comune di Teramo sarà riattivato partire da lunedì 30 settembre. Una decisione, come sottolinea l’Assessore con delega alla Pubblica istruzione Miriam Tulii, assunta d’intesa con le dirigenti scolastiche al fine di consentire agli uffici una puntuale verifica delle richieste presentate dalle famiglie. La scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 30 maggio, ma a fronte di un numero di richieste inferiore a quelle attese, legato presumibilmente a ritardi da parte delle famiglie, come già avvenuto lo scorso anno, il Comune ha prorogato il termine al 6 settembre.

“A breve ripartirà l’anno scolastico e siamo impegnati, come Amministrazione, ad organizzare al meglio i servizi a supporto della didattica nell’ottica di un loro costante miglioramento, in particolare sotto il profilo dell’efficienza – spiega l’Assessore Tullii – a questo riguardo, per quanto attiene al servizio mensa per la scuola dell’infanzia, quest’ultimo sarà erogato dal 30 settembre, proprio per garantire una puntuale verifica di tutte le posizioni. Tale scelta organizzativa è stata adottata d’intesa con tutti i dirigenti, dopo un confronto che si è svolto a fine giugno e che mirava proprio a individuare la data migliore per l’avvio del servizio, facendo tesoro dell’esperienza passata e con l’obiettivo di consentire al personale scolastico di assicurare il benessere di tutti i piccoli studenti anche nel momento dell’erogazione del servizio. E questo è possibile solo in un contesto in cui tutte le posizioni siano state regolarmente acquisite dall’Amministrazione”.

Lo scorso anno, infatti, a fronte dei ritardi di molte famiglie nella regolarizzazione della domanda, diversi bambini avevano rischiato di trovarsi esclusi dal servizio. Una situazione a fronte della quale l’Amministrazione era intervenuta prorogando i termini per le richieste e garantendo, in ogni caso, il servizio, grazie a uno sforzo amministrativo degli uffici comunali e organizzativo da parte della ditta che gestisce il servizio.

Problemi che rischiavano di ripresentarsi a fronte del riscontro, alla data odierna, di un numero di domande inferiore a quelle attese e in virtù dei numeri registrati nell’annualità 2023-2024 .

“Per questo, al fine di andare incontro a tutte le famiglie, abbiamo deciso di prorogare la scadenza delle richieste per il servizio mensa al 6 settembre – conclude l’Assessore Tullii – e invitiamo tutti i richiedenti, al fine di evitare disservizi e garantire ai bimbi di accedere al servizio mensa da lunedì 30, a rispettare questo termine”.