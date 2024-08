CALO DELLE PRESENZE TURISTICHE A TORTORETO PER L' AUMENTO DEI PREZZI, AZIONE CHIEDE I DOCUMENTI

Il Sindaco Domenico Piccioni, a latere di un evento andato in scena sabato 24 agosto, ha tuonato in modo perentorio sostenendo che per via dei prezzi alti applicati dagli “operatori” a Tortoreto si è registrata una flessione delle presenze turistiche.

Ci domandiamo e poniamo al Sindaco e all’assessore di riferimento tre semplici quesiti:

1. Verso quali “operatori” stanno puntando il dito.

2. Su quali evidenze oggettive hanno fondato il loro convincimento (per colpa degli operatori si è registrato il calo turistico a Tortoreto) e di grazia se ci forniscono i dati documentali da cui hanno, numeri alla mano, sentenziato sulle cause dei prezzi eccessivi asseritamente applicati dagli “operatori”-

3. Di quali iniziative di raccordo e di confronto per la promozione turistica si è resa promotrice l’amministrazione e, per essa, l’assessore di riferimento con gli “operatori”.

Da parte nostra ribadiamo a viva voce il ringraziamento sentito per quanti instancabilmente lavorano, producono e creano bellezza, ricchezza e vita per la nostra Tortoreto.

Concludiamo con una riflessione: appare alquanto curioso il punto di vista di Piccioni il quale con la sua amministrazione non ha lesinato aumenti dei costi della TARI e del numero degli stalli di parcheggio a pagamento e però condanna “gli operatori” per presunti aumenti dei prezzi del 60%.

Ma tant’è.

Il Capogruppo Libera D’Amelio – Segretario Cittadino di Azione - e il Consigliere Martina Del Sasso