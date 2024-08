FUTURO IN: "ANCHE QUEST'ANNO, A TERAMO, IL SOLITO DISSERVIZIO AMMINISTRATIVO SULLE MENSE SCOLASTICHE"

Anche questo anno scolastico si apre con un disservizio amministrativo a danno

dei ragazzi e delle loro famiglie, che dovranno faticosamente organizzarsi per

diverse settimane in attesa della riapertura delle mense scolastiche.

In tutto questo, il comunicato stampa del neo Assessore al ramo Miriam Tullii sulla

mancata riattivazione delle mense insieme alla riapertura della scuola dell’infanzia

e della scuola primaria del Comune di Teramo lascia davvero sbalorditi.

Voler difendere un clamoroso ritardo nell’erogazione di uno dei servizi più

importanti e utili alle famiglie per consentire agli uffici una “puntuale verifica delle

richieste pervenute” è davvero una giustificazione sconfortante e irritante.

Il comunicato dell’Assessore Tullii è sconfortante perché questo ritardo purtroppo

ci colloca ancora una volta come fanalino di coda rispetto agli altri comuni della

provincia che, a differenza del nostro comune capoluogo, sono stati capaci di

organizzarsi per tempo in modo da far ripartire il servizio mensa lo stesso giorno

della riapertura della scuola.

Il comunicato è irritante perché la scelta di ritardare la ripresa del servizio mensa

di diverse settimane rispetto alla riapertura delle scuole va a creare un notevole

disagio alle famiglie, ma l’Assessore Tullii, con una buona dose di saccenza e

arroganza, elogia il proprio operato e addirittura vorrebbe far passare questo

disservizio come una precisa volontà dell’Amministrazione di andare incontro alle

famiglie stesse.

Quando l‘Assessore Tullii ricorda con solerzia alle famiglie i termini di

presentazione delle domande, omettendo di scusarsi per il ritardo causato nella

gestione del servizio mensa, dovrebbe anche ricordare a se stessa che il lavoro di

un buon amministratore dovrebbe essere improntato principalmente ad

organizzare gli uffici per andare incontro alle reali e legittime richieste dei cittadini

senza creare disservizi, e sicuramente un atteggiamento da burocrate non va in

questa direzione.

Purtroppo i livelli di disorganizzazione e dabbenaggine ai quali l’Amministrazione

D’Alberto ci ha abituati cominciano a preoccupare sempre di più perché ormai si

riflettono negativamente sulla vita dei cittadini anche nella gestione di servizi

pubblici che sono consolidati negli anni e che, proprio per questo, non dovrebbero

presentare criticità.

Chiediamo che l’Amministrazione si attivi in maniera sollecita e responsabile per

poter riaprire le mense sin dal primo giorno di scuola, a beneficio dei ragazzi, delle

loro famiglie e degli operatori del settore, le cui esigenze di poter beneficiare di

servizi degni di un comune capoluogo sono prioritarie rispetto alle esigenze

burocratiche dei singoli uffici.

Cons. Laura Angeloni

Gruppo Consiliare Futuro In