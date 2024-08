VIDEOINTERVISTA ALL'ASSESSORE PAOLO TRIBUIANI (ALBA ADRIATICA): "IL CALO DI PRESENZE TURISTICHE C'E', A LUGLIO DEL 7%, VA IMPLEMENTATA LA SICUREZZA"

La crisi del turismo c'è ed il calo delle presenze ne sono una conferma, i costi poi, sono troppo alti tanto che le famiglie preferiscono andarsene all'estero, pesa pure il caro affitto.

"A giugno c'è stato un calo di oltre il 12% di presenze e a luglio un calo che si attesta al 7%. Cosa è accaduto e cosa abbia inciso lo si studierà attorno ad un tavolo mensile con i rappresentanti di categoria e le associazioni. Ma non è tutto da buttare", ha detto l'assessore al turismo Paolo Tribuiani. "A ottobre partiranno i lavori per le barriere emerse e ci sarà il completamento del nuovo lungomare e sulla movida e l'installazione delle telecamere, il comune promette che saranno implementati i sistemi di videosorveglianza. L'assessore Tribuiani evidenzia anche che i problemi registrati sul lungomare evidenzia la necessità di una unione tra forze dell'ordine e amministrazione. D'estate c'è una piccola parte di turisti che pensa che si può fare tutto quello che si vuole e questo non si può fare".