VIDEO/ ELEZIONI A MONTORIO, BARNABEI SI CANDIDA A SINDACO: "ME LO CHIEDONO I CITTADINI"

"Me lo chiedono i cittadini di Montorio al Vomano e per questo motivo ho deciso di candidarmi a Sindaco del mio paese". A parlare è Raniero Barnabei da sempre in politica e con una bella esperienza alle spalle sia in maggioranza che in opposizione. Barnabei sta definendo in questi giorni una lista civica che sarà presentata a breve, perchè a Montorio si tornerà al voto a giugno 2025 e non c'è molto tempo da perdere.

Ecco cosa ci ha detto oggi Barnabei mentre era a lavoro, in Provincia.