VIDEO/ STAZIONE DI POSTA A VILLA PAVONE, CORONA VA IN COMUNE A PRENDERE "LE CARTE" E DICE NO A QUEL SITO: "TROVATENE UN ALTRO"

No alla stazione di posta a Villa Pavone. Il Comune a sorpresa, a fine agosto, ha approvato una determina affidando i lavori, senza gara, per un importo di 600 mila euro compreso oneri e iva ad una ditta pugliese. I lavori dovranno essere completati entro il prossimo anno essendo un intervento Pnrr. (LEGGI QUI LA DETERMINA).

Stamattina il consigliere Luca Corona (FDI) si è recato in comune per richiedere tutti i documenti del caso, perchè sicuramernte diventerà un caso da dibattere la prossima settimana nel question time. Corona ha raccolto 350 firme consegnate al Sindaco e chiesto che si scegliesse un altro sito. Ma così alla fine non è andata.

