"STAZIONE FERROVIARIA DI GIULIANOVA TRA PROMESSE NON MANTENUTE DA PARTE DEL COMUNE"

Continua la campagna di comunicazione di Evoluzione Sostenibile tesa a evidenziare le promesse non

mantenute e le inefficienze dell’amministrazione Costantini. Oggi ci occuperemo di trasporto ferroviario.

In un’intervista rilasciata a un quotidiano locale la scorsa estate (17 agosto 2023), l’assessore al turismo Marco

Di Carlo parlava di contatti con Deutsche Bahn (DB), principale compagnia di trasporto ferroviario della

Germania, finalizzati alla realizzazione del collegamento diretto tra Giulianova e Monaco di Baviera. Avevamo

il fondato dubbio che si trattasse di una delle solite “sparate” alle quali ci sta abituando l’amministrazione

comunale, ma ci siamo recati ugualmente in stazione per acquistare il biglietto. Una volta giunti in biglietteria,

ci è stato detto che “Giulianova non è collegata con Monaco di Baviera” e che, per raggiungere la capitale

della Baviera, bisogna recarsi nella stazione di Rimini dalla quale inizia e termina, nel periodo estivo, il

collegamento diretto Italia-Germania. Ovviamente, non nutrivamo molte speranze dal momento che la

proposta ci era sembrata sin da subito un’operazione di propaganda elettorale.

Comunque, abbiamo colto l’occasione per verificare lo stato della stazione. Purtroppo, anche da questo punto

di vista, la situazione è tutt’altro che confortante. I lavori di RFI sul secondo e terzo binario, iniziati quasi due

anni fa, procedono a rilento con disagi per i viaggiatori a causa dell’impossibilità di utilizzare i servizi accessori

previsti (ascensore, sedute, ecc.). Il tutto nella totale assenza dell’amministrazione comunale che non ha mai

fatto sentire la propria voce. Abbiamo potuto verificare, inoltre, le condizioni di degrado del tratto di

sottopasso, di competenza comunale, che conduce dai binari a via Bolzano (uscita lato mare): illuminazione

scarsa e copertura deteriorata con ampi squarci che lasciano passare l’acqua in caso di pioggia. Si tratta di un

problema evidenziato a più riprese dai tanti cittadini che attraversano il sottopasso, ma non ancora affrontato.

Infine, per non farci mancare nulla, dal portale di Trenitalia abbiamo appreso la temporanea soppressione,

nella tratta Pescara-Ancona e viceversa, dei treni Frecciarossa FR 8806 e FR 8823, dal 9 settembre al 13

dicembre, ad eccezione dei giorni di venerdì e sabato di tutte le settimane. La causa è riconducibile ai lavori

di potenziamento della linea Adriatica. Ciò comporterà un forte disagio per i viaggiatori della Provincia di

Teramo dal momento che i treni ad alta velocità temporaneamente soppressi sono gli unici che fermano in

Provincia di Teramo. Un’amministrazione comunale attenta si sarebbe impegnata a chiedere una fermata

straordinaria sul Frecciarossa FR 9802 Pescara-Milano delle 05:00 e sul Frecciarossa FR 9811 Milano-Pescara

delle 17:30, ma questo non è avvenuto. Eppure, quando Di Carlo era Presidente della Consulta del Turismo

durante il secondo mandato del sindaco Mastromauro, condivideva l’importanza del trasporto ferroviario.

Adesso, da assessore ha tutti gli strumenti per continuare sul solco proficuamente tracciato da chi lo ha

preceduto che, è bene ricordarlo, ha fatto in modo che fossero ripristinate, almeno in parte, le fermate dei

treni Frecciarossa; invece, ha rimosso la questione, rinnegando nei fatti ciò che affermava quando occupava

un ruolo diverso da quello attuale.

Evoluzione Sostenibile ritiene che la stazione di Giulianova, in quanto scalo di riferimento della Provincia di

Teramo, rivesta un’importanza strategica nello sviluppo economico del territorio. Pertanto, l’amministrazione

comunale, con il sostegno della Regione e della Provincia, deve chiedere con fermezza, oltre all’aumento delle

fermate dei treni a lunga percorrenza, il rapido completamento dei lavori in atto nella stazione. Infine, chiede

che l’amministrazione comunale provveda, in modo continuativo ed efficace, a curare il decoro nelle zone

della stazione di propria competenza.

Il Direttivo dell’Associazione.