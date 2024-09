CASO RIAPERTURA MENSE SCOLASTICHE, LA CGIL PROTESTA SOTTO AL COMUNE. LA TULLI SOTTO ACCUSA

*Nessuna risposta dal Comune di Teramo per la riapertura delle mense ad inizio anno scolastico*

La CGIL e la FILCAMS CGIL di Teramo, invitano la stampa, le cittadine e i cittadini in età scolastica che dovrebbero usufruire della mensa e i loro genitori

*Giovedì 05 settembre 2024*

alle *ore 11*

in via Carducci sotto la sede del Comune di Teramo

per ribadire alla Giunta e ai Dirigenti comunali che i servizi per i ragazzi e le ragazze della nostra città non sono un benefit ma un diritto così come è un diritto per le 35 lavoratrici delle mense scolastiche riprendere il loro lavoro.

Il Comune deve fare di più: diciamoglielo tutte e tutti insieme.

"Merenda di lotta degli adulti per rivendicare un diritto per i bambini"

Il segretario della CGIL Teramo

Pancrazio Cordone

Il segretario della FILCAMS CGIL Teramo

Vincenzo Quaranta