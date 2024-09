VIDEOINTERVISTA/ TERAMO E' L'UNICA CITTA' DELLA PROVINCIA A RIAPRIRE LE SCUOLE SENZA LE MENSE, DOMANI PROTESTRA DI GENITORI E CGIL SOTTO AL COMUNE (ORE 10,30)

E' un grave disagio quello che stanno vivendo le famiglie teramane che vedranno riaperte le scuole senza poter accedere, da subito, alle mense scolastiche, un grave disagio, di tipo economico, per le lavoratrici che rimangono anche senza stipendio nell'indifferenza del sindaco e dell'assessore Tulli che ha iniziato il suo mandato nel peggiore dei modi. Il consigliere comunale Caterina Provvisiero ricorda che Teramo è l'unica città della provincia di Teramo a non riaprire le mense in contemporanea con l'avvio dell'anno scolastico.

Domani ci sarà una manifestazione di protesta sotto al Comune, in via Carducci, a partire dalle 10,30, organizzato dalla Cgil.