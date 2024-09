VIDEO-FOTO/ GLI OPERATORI DELLE MENSE SCOLASTICHE DI TERAMO MANGIANO PANE E OLIO: TUTTI SENZA STIPENDIO NELL'INDIFFERENZA DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE TULLI

«Non è rimasto che mangiare pane e olio, agli operatori che lavorano nelle mense scolastiche», senza stipendio da quando la scuola è stata chiusa. E' una provocazione, ma neanche poi tanto. Le operatrici vedranno un nuovo stipendio solo nel prossimo mese di novembre. Tutto questo perchè l'amministrazione, assessore Tulli in primis, non è stata in grado di riaprire insieme scuola e mense, nelle strutture gestite dal Comune. Un vero e proprio scandalo, accusa la Cgil, che oggi ha tenuto una manifestazione proprio sotto al Comune di Teramo. Presenti mamme e nonne, ma anche la minoranza al Comune di Teramo ed il consigliere comunale Andrea Core che a questo proposito la pensa come la Cgil e i genitori, e che è voluto essere presente oggi in strada nella speranza, anche lui che, il Sindaco e l'assessore riescano a fare il miracolo. Da sottolineare l'assenza degli altri sindacati e l'endorsement al sindaco di Giulianova Costantini, che invece ha fatto ripartire le mense con l'avvio dell'anno scolastico.