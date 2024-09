VIDEO/ ANDREA CORE: «TROVEREMO UNA SOLUZIONE PER LE MENSE, CONTINUANDO SULLA STRADA DELLE BUONE PRATICHE AVVIATE NEGLI ANNI PASSATI»

Presente alla manifestazione sotto al Comune di Teramo, contro la mancata riapertura delle mense in concomitanza con quella delle scuole, anche l'ex assessore e oggi consigliere comunale di maggioranza, nonché vice presidente della Provincia, Andrea Core che si dice fiducioso nella risoluzione del problema, interlocuzioni sono in corso: "troveremo una soluzione". Fu proprio Core, da assessore, a rivedere le pianificazioni delle tempistiche scolastiche e a riaprire insieme scuole e mense, «Una buona pratica della quale Teramo è stata capofila, e che oggi deve ripristinare».

In tarda mattinata arriva l'annuncio che il Sindaco e l'Assessore Tullii incontreranno la stampa alle 15:15, in sala giunta, per fare il punto sul servizio mensa alla luce dell'incontro di questa mattina con i sindacati.