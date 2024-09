GAFFE DEL COMUNE (SINDACO, DI PADOVA E TULLI): " LE MENSE NON APRIRANNO PIU' IL 16 MA IL 18 SETTEMBRE

La parola data, per il comune di Teramo, non è una promessa seria, visto che dalla data annunciata, ieri, durante l'ennesima conferenza stampa, oggi con una nota stampa, si apprende che la data è cambiata e che le mense scolastiche non saranno più riaperte il 16 ma il 18 settembre.

Il Comune non è riuscito neppure a mantenere l'annuncio fatto ieri. Complimenti. E ci vuole il coraggio del sindaco, della vice e del suo assessore alla pubblica istruzione, a dire che è stato raggiunto "l' obiettivo al termine di un attento confronto, che ha permesso di anticipare l’apertura rispetto alla data del 30 settembre, stabilita inizialmente. Per consentire ai propri figli di usufruire del servizio entro quella data, le famiglie che non hanno ancora provveduto a regolarizzare le domande dovranno provvedere necessariamente entro la giornata di domani, così da consentire agli uffici comunali di istruire le pratiche e consegnare gli elenchi completi alla ditta che gestisce il servizio". Chissà che ne pensano tutti quei genitori che si dovranno "arrampicare sugli specchi fino al 18 settembre .